В ГИБДД Башкирии предупредили об опасностях на дорогах из-за погоды

Башкирская госавтоинспекция обратилась к водителям с просьбой быть осторожнее в связи с ухудшившимися погодными условиями.

По информации ГИБДД по Башкирии, в регионе наблюдается снег, гололедица и ухудшение видимости. В связи с этим в ведомстве попросили всех соблюдать дорожные правила в пути и основные требования безопасности.