В ГИБДД Башкирии предупредили об опасностях на дорогах из-за погоды
8 апреля, 11:23ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Автомобилистов призвали быть осторожнее.
Башкирская госавтоинспекция обратилась к водителям с просьбой быть осторожнее в связи с ухудшившимися погодными условиями.
По информации ГИБДД по Башкирии, в регионе наблюдается снег, гололедица и ухудшение видимости. В связи с этим в ведомстве попросили всех соблюдать дорожные правила в пути и основные требования безопасности.
Напомним, что в МЧС по республике также предупреждали об ухудшении погоды. Спасатели говорили, что в регионе будет сильный порывистый ветер до 20 метров в секунду.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей