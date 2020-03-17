Глава ГИБДД Башкирии посоветовал гасить скорость на опасных трассах
17 марта, 09:32ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Динар Гильмутдинов обратился к автомобилистам в своем блоге.
Накануне, 16 марта, руководитель регионального управления ГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов опубликовал в своем блоге открытое обращение ко всем автомобилистам республики.
Глава ГИБДД предупредил об ухудшении погоды и посчитал нужным предостеречь водителей от лихачества на трассе.
Для этого, по его словам, достаточно снижать скорость и соблюдать дистанцию на дороге.
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