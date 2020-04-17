Страховщиков могут обязать отправлять автомобили на ремонт официальным дилерам
Члены Совета Федераций выступили с инициативой о новых изменениях в законе об ОСАГО. Так, предлагается обязать страховщиков в случае ДТП отправлять новые автомобили на ремонт только к официальным дилерам.
Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов сообщил, что благодаря такой инициативе страховщики смогут возмещать реальные затраты на ремонт и замену автозапчастей, пишет infox.ru.
Специалист подчеркнул, что на сегодня предусмотрен срок эксплуатации автомобиля в два года, во время которого владелец может обратиться в целью страхового ремонта к официальному дилеру. Однако реальный гарантийный срок автомобиля превышает два года.
Новое постановления обяжет страховые компании направлять автомобили на обслуживание к дилеру на протяжение всего срока гарантии. Также постановление увеличивает максимальные сроки ремонта с 30 до 45 дней. По словам Кутепова, такая продолжительность ремонта позволит провести работы без спешки, а также заказать все необходимые детали для ремонта.
Также сегодня существует еще одна проблема - это несоответствие стоимости запчастей рыночным ценам. Поэтому официальные дилеры неохотно берут на обслуживание автомобили. Владельцы в этом случае вынуждены обращаться в сторонние сервисы, которые часто используют запчасти сомнительного качества или же более дешевые китайские аналоги. Кутепов добавил, что такой ремонт негативно сказывается на безопасности автомобиля.