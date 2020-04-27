В Уфе из-за ремонта на Комсомольской изменится схема движения транспорта

По информации муниципалитета участок перекроют до 12 мая, на время ограничения в этом месте изменена схема движения маршрута транспорта. Схема движения приведена ниже на изображении.

Фото: Администрация Уфы

Напомним, что в настоящий момент идет реставрация Комсомольской улицы от бульвара Хадии Давлетшиной до улицы Лесотехникума. Всего отремонтировать планируется 3,84 километра. В перспективе улица должна стать дублером проспекта Октября, и четырехполосное движение станет шестиполосным.