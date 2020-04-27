В Уфе из-за ремонта на Комсомольской изменится схема движения транспорта
27 апреля, 16:06ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В мэрии пояснили, что движение изменят в связи с перекрытием из-за ремонта на участке улицы Комсомольской от улицы Бессонова до бульвара Хадии Давлетшиной.
По информации муниципалитета участок перекроют до 12 мая, на время ограничения в этом месте изменена схема движения маршрута транспорта. Схема движения приведена ниже на изображении.
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: Администрация Уфы
Напомним, что в настоящий момент идет реставрация Комсомольской улицы от бульвара Хадии Давлетшиной до улицы Лесотехникума. Всего отремонтировать планируется 3,84 километра. В перспективе улица должна стать дублером проспекта Октября, и четырехполосное движение станет шестиполосным.
Уфимцев и гостей столицы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с дорожными работами, и рекомендуют заранее планировать свой маршрут или воспользоваться альтернативными путями.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей