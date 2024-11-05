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Ямочный ремонт

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Разбить дорогу приказали в Уфе
5 ноября, 06:51
Дороги Башкирии залатают за месяц
2 июля, 14:57
«Что-то мешает»: мэр Уфы высказался о ямочном ремонте в городе
14 мая, 10:50
На дорогах Башкирии зафиксировали свыше 19000 дефектов
Сейчас ремонтные работы проводятся с применением холодного асфальта, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.
26 апреля, 07:44
В Башкирии ликвидировали почти 75% дорожных ям
24 апреля, 07:58
Глава Башкирии сделал заявление о ремонте дорог
25 марта, 08:29
Уфимцам предложили принять участие в ямочном ремонте
Сделать это можно, не покидая квартиры.
12 марта, 13:15
2020
Развязка на Заки Валиди в Уфе обойдется почти в 900 млн рублей
23 июля 2020, 07:05
В Башкирии перекроют движение из-за ремонта в Янаульском районе
29 апреля 2020, 06:18
2019
Жалобы населения показали: до решения проблемы ямочного ремонта в Уфе еще далеко
18 июня 2019, 04:00
«Дорожный эксперт по подбору похожих фотографий»: Хабиров опять пожаловался на ямы
17 июня 2019, 07:45
Радий Хабиров — Мухаметьянову: Вы походите по улицам, пофотографируйте ямы
13 мая 2019, 09:20
В Башкирии вновь забраковали мобильное приложение по ямочному ремонту
Госкомтранс Башкирии упорно продолжает «изобретать велосипед», который уже вовсю работает в других регионах страны.
1 апреля 2019, 07:32
Радий Хабиров вновь устроил чиновникам публичный разнос за ямы на дорогах
Он высказал всё, что думает о руководстве Госкомтранса Башкирии и администрации Уфы прямо на городской улице.
16 марта 2019, 13:44
Разнос от Хабирова побудил назначить ответственных за карту ямочного ремонта в Уфе
12 марта 2019, 05:24
2018
В Уфе оппозиция совместила ямочный ремонт с агитацией
25 апреля 2018, 11:24
В Уфе в 2018 году отремонтируют 51 улицу
3 апреля 2018, 05:38
2017
В Уфе сразу два автомобиля провалились в ямы с водой
Автомобилисты утверждают, что до аномального ливня 4 сентября таких глубоких ям не было.
13 сентября 2017, 05:37

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