Состояние умирающего 19-летнего парня из Башкирии резко ухудшилось

Сестра 19-летнего Ранэля Шамсутдинова, который борется за свою жизнь из-за раковой опухоли, сообщила, что его состояние ухудшилось.

Девушка поделилась в социальных сетях, что Ранэль находится в реанимации в Салавате. Она отметила, что «если поднимется динамика», то буду оперировать. «Если нет, то... Это просто крик души!!!» – написала она.

Через несколько часов после этой публикации поступило сообщение, что молодой парень впал в кому.

Напомним, буквально вчера родные умирающего от опухоли мозга парня в отчаянии вышли на пикет к Белому дому, чтобы глава Башкирии обратил внимание на проблему и посодействовал спасению.