Состояние умирающего 19-летнего парня из Башкирии резко ухудшилось
Неутешительными новостями поделились близкие Ранэля.
Сестра 19-летнего Ранэля Шамсутдинова, который борется за свою жизнь из-за раковой опухоли, сообщила, что его состояние ухудшилось.
Девушка поделилась в социальных сетях, что Ранэль находится в реанимации в Салавате. Она отметила, что «если поднимется динамика», то буду оперировать. «Если нет, то... Это просто крик души!!!» – написала она.
Через несколько часов после этой публикации поступило сообщение, что молодой парень впал в кому.
Напомним, буквально вчера родные умирающего от опухоли мозга парня в отчаянии вышли на пикет к Белому дому, чтобы глава Башкирии обратил внимание на проблему и посодействовал спасению.
К пикетчикам сначала подошел охранник и попросил разойтись, на что люди с плакатами сказали, что все-таки будут стоять, пока не приедет полиция. По словам Динара Зайнуллина, всех стоящих с плакатами людей увезли в отделение.