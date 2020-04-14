В Башкирии нашли водителя, который бросил умирать 14-летнюю девочку

В республиканской госавтоинспекции сообщили, что обнаружили водителя, бросившего умирать на трассе 14-летнюю пассажирку.

Напомним, ДТП произошло в Кушнаренковском районе вчера утром на 10 километре автодороги Шарипово-Первушино. Рядом с перевернутым автомобилем было обнаружено тело девочки, которая скончалась от полученных в аварии травм. Водитель же бросил автомобиль и скрылся.

В ГИБДД установили, что за рулем находился 18-летний местный житель. Когда его пришли проверять, то обнаружили, что он находится дома без сознания с телесными повреждениями. Молодого человека госпитализировали в больницу.