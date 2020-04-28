Родные 19-летнего умирающего парня из Башкирии в слезах и отчаянии просят помощи

Семья из Стерлитамака вторую неделю пытается спасти жизнь своего члена семьи. 19-летний Ранэль Шамсутдинов сейчас находится в больнице в Салавате и ему становится только хуже. Из-за карантина и пандемии коронавируса его не могут доставить в уфимскую РКБ – единственное медучреждение, где есть нужное для лечения оборудование.

— Сделали повторное КТ. Произошло кровоизлияние в опухоль головного мозга, это крайне опасно, так как опухоль расположена близко к жизненноважной артерии головного мозга. Поэтому состояние Ранэля ухудшилось на ноль. Сейчас главная задача снять вот этот отёк. Будут капать системы и делать уколы. В случае резкого ухудшения в плане того, что будет затруднённое дыхание, переведут в реанимацию, — рассказывает сестра мальчика Ралина.

Семья Шамсутдиновах в слезах и отчаянии записала очередное видеообращение к правительству республики и всем неравнодушным. Для спасения жизни Ранэля необходимо специальное оборудование и врач. Родные готовы своими силами заплатить за вертолет, чтобы доставить в Салават все необходимое.

— Почему, когда вы закрываете больницы на карантин, должны умирать наши близкие? Почему в городе Салават нет оборудования, чтобы лечить пациентов с опухолями? — задаются вопросами родные.