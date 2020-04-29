Глава Башкирии попросил жителей готовиться к худшему сценарию из-за коронавируса
Радий Хабиров сообщил, что главный урок в ситуации с коронавирусом — готовиться к худшему.
С таким заявлением глава региона выступил в рамках Первого международного форума «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии». Он отметил, что в ситуации с коронавирусом всегда что-то обязательно пойдет не так и она может стать еще хуже.
«Ситуация с пандемией показала, что все не так просто вокруг нас, нам следует ожидать и других подобных атак и иных угроз, и мы должны быть готовы», — сказал он. Глава также пояснил, что в случае с распространением коронавируса власти готовятся всегда к худшему сценарию, в связи с чем и были подготовлены почти 2,85 тысяч коек для лечения инфицированных.
«Но сейчас мы начинаем понимать, что нужно готовиться к гораздо более худшим последствиям. Возможно, их и не будет. Но если они произойдут, мы можем оказаться не готовы», — отметил глава Башкирии.