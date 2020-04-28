Ученый-физик Митио Каку: «Коронавирус можно победить с помощью искусственного разума»
Известный физик-теоретик, ученый с мировым именем Митио Каку выступил на Первом международном онлайн-форуме в Уфе.
Как и другие спикеры, он поделился своим мнением о том, каким же будет общество после пандемии и какие главные уроки извлечет он после того, как справится, наконец, с коронавирусом. Митио Каку также отметил, что находится в настоящее время в «городе-эпицентре коронавируса».
«Я убежден, что мы сможем победить коронавирус с помощью искусственного интеллекта. Он позволяет анализировать огромное количество информации, больших данных. Например, сотни тысяч термометров, которые продаются по всему миру, — их можно связать в единую систему и таким образом получать данные о вспышках повышениях температуры в отдельных регионах. Это позволит нам предугадать вспышки коронавируса. В Луизиане, в Новом Орлеане, незадолго до случившихся событий в США, был крупный фестиваль, на котором присутствовали сотни тысяч человек. А ведь эти термометры могли тогда предугадать зарождение очага. Мы можем предсказать начало эпидемии. Facebook, к примеру, прекрасно показывает взаимосвязи людей, что также можно использовать. Благодаря мобильным данным мы можем распознавать людей, нарушающих режим самоизоляции. Искусственный интеллект также можно совмещать с биотехнологиями», — рассказал Митио Каку.
Ранее на форуме выступили известный кинорежиссер, продюсер Люк Бессон, публицист, трейдер, экономист Нассим Талеб и другие спикеры с мировым именем.
Сегодня, 28 апреля, проходит международный онлайн-форум «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии». Спикерам Форума — сотне ученых, бизнесменов и политиков из 25 стран — предстоит спрогнозировать, каким станет будущее в течение следующих недель, месяцев, лет; выявить угрозы, шансы и решения для посткоронавирусной экономики.