В Башкирии, несмотря на коронавирус, стартовала акция «Георгиевская ленточка»

В городе Октябрьском, а также в Куюргазинском районе Башкирии «Волонтеры Победы» передали георгиевские ленточки сотрудникам служб, которые сейчас находятся в рабочем режиме. Также волонтеры передали ленты в магазины, аптеки и тем, кто сейчас находится на передовой в борьбе с коронавирусом: медицинским работникам, сотрудникам полиции и ГИБДД.

«Волонтеры Победы» помогают в организации акции уже 5 лет, за это время активисты движения раздали 15 миллионов лент жителям России и стран зарубежья. Многие бережно хранят символ Победы дома и надевают его на протяжении нескольких лет.

И вот теперь участникам акции предлагают найти Георгиевскую ленту дома, сделать с ней фотографию и выложить в социальные сети историю о том, почему акция важна для них. Посты предлагается отметить хэштегами #георгиевскаяленточка и #лучшедома и передать эстафету пяти друзьям.

Активисты позаботились и о тех, у кого ленточка не сохранилась: на официальной странице Движения в Instagram можно найти виртуальную георгиевскую ленточку и наложить ее на свою фотографию.