В Башкирии, несмотря на коронавирус, стартовала акция «Георгиевская ленточка»
В связи с пандемией коронавирусной инфекции акция «Георгиевская ленточка» в нашей стране пройдет в новом усовершенствованном формате. Отметим, что в этом году она отмечает юбилей — 15 лет.
В городе Октябрьском, а также в Куюргазинском районе Башкирии «Волонтеры Победы» передали георгиевские ленточки сотрудникам служб, которые сейчас находятся в рабочем режиме. Также волонтеры передали ленты в магазины, аптеки и тем, кто сейчас находится на передовой в борьбе с коронавирусом: медицинским работникам, сотрудникам полиции и ГИБДД.
«Волонтеры Победы» помогают в организации акции уже 5 лет, за это время активисты движения раздали 15 миллионов лент жителям России и стран зарубежья. Многие бережно хранят символ Победы дома и надевают его на протяжении нескольких лет.
И вот теперь участникам акции предлагают найти Георгиевскую ленту дома, сделать с ней фотографию и выложить в социальные сети историю о том, почему акция важна для них. Посты предлагается отметить хэштегами #георгиевскаяленточка и #лучшедома и передать эстафету пяти друзьям.
Активисты позаботились и о тех, у кого ленточка не сохранилась: на официальной странице Движения в Instagram можно найти виртуальную георгиевскую ленточку и наложить ее на свою фотографию.
- Акция „Георгиевская ленточка“ стала одним из главных символов приближающегося Дня Победы. Ситуация с коронавирусом не должна нас останавливать от проведения акции. Именно поэтому мы разработали разные форматы, в том числе и онлайн-формат. Очень важно относится к символу Победы с уважением и хранить память о всех, кто сражался за нашу Родину! Не только 9 мая, — поделился мнением руководитель ВОД «Волонтеры Победы» по Республике Башкортостан Александр Юдин.