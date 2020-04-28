По одному сценарию: больница в Башкирии стала крупным очагом коронавируса как в РКБ
Об этом сообщили на ежедневном брифинге Минздрава.
В Башкирии еще одна больница повторяет сценарий, которые протекала в самом начале в РКБ имени Куватова. Речь идет о Белебеевской ЦРБ. Исполняющий обязанности отдела Управления Роспотребнадзора по РБ Венер Изикаев признался, что ситуация в этой больницу вызывает озабоченность.
— Мы и ограничительные мероприятия снять не можем. Заражение там происходит и среди пациентов, и среди медицинских работников, — сказал Венер Изикаев.
Заместитель министра здравоохранения Ирина Кононова отметила, что очаг там сохраняется и все происходит также, как в начале было в РКБ имени Куватова. Несмотря на это там будут по-прежнему действовать по плану: лечить пациентов, сменять сотрудников каждые две недели.
— К сожалению, там продолжают регистрироваться случаи. В настоящее время надо долечить этих пациентов и максимально ограничительные мероприятия организовать, чтобы не было новых случаев, — сказала она.
Напомним, на сегодняшний день в Белебее зарегистрировано 44 зараженных пациента. Город занимает второе место по количеству пациентов. Больше всего заболевших в Уфе - 240 пациентов. Всего за сутки количество зараженных увеличилось на 61 человек. Всего 631 человек болеют коронавирусом.