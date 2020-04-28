По одному сценарию: больница в Башкирии стала крупным очагом коронавируса как в РКБ

В Башкирии еще одна больница повторяет сценарий, которые протекала в самом начале в РКБ имени Куватова. Речь идет о Белебеевской ЦРБ. Исполняющий обязанности отдела Управления Роспотребнадзора по РБ Венер Изикаев признался, что ситуация в этой больницу вызывает озабоченность.

— Мы и ограничительные мероприятия снять не можем. Заражение там происходит и среди пациентов, и среди медицинских работников, — сказал Венер Изикаев.

Заместитель министра здравоохранения Ирина Кононова отметила, что очаг там сохраняется и все происходит также, как в начале было в РКБ имени Куватова. Несмотря на это там будут по-прежнему действовать по плану: лечить пациентов, сменять сотрудников каждые две недели.

— К сожалению, там продолжают регистрироваться случаи. В настоящее время надо долечить этих пациентов и максимально ограничительные мероприятия организовать, чтобы не было новых случаев, — сказала она.