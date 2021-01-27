Плата за отопление за январь 2021 года в Уфе может быть аналогичной декабрьской

Плата за отопление за январь 2021 года в Уфе может быть аналогичной декабрьской

Вчера, 10:10ОбществоВалерия ПанаеваPhoto: 1mediainvest.ru
На оперативном совещании в мэрии Уфы сравнили температуру воздуха в январе и в декабре.

Как сообщил директор МУП «УИС» Максим Петров, температура наружного воздуха в январе 2021 года в целом такая же, как в декабре 2020 года, вместе с этим в некоторые январские дни отмечается понижение температуры.

Напомним, 25 января 2021 года компания МУП «УИС» на своем официальном сайте заявила о намерении провести перерасчет платежей за отопление тем абонентам, у кого рост платы за декабрь по сравнению с ноябрем 2020 года составил более 42%. О том, что жителям Уфы нужно сделать для перерасчета, мы рассказали в удобных карточках. Также Mkset привел две формулы расчета суммы возврата.

Ранее в сообщении предприятия указали, что в данный момент все дома, в которых рост начислений за декабрь составил более 42% к ноябрю, проверяет комиссия Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору. В случае если при проверке будет выявлено, что рост платежей обоснован, то сумма перерасчета будет возвращена в начисления жителям.

Директор МУП «УИС» Максим Петров сообщил, что в настоящее время было получено более 2,5 тысяч заявлений. Он отметил, что жители города активно откликнулись на сообщение компании. По его словам, порядка 20% заявлений поступило по объектам, на которые «УИС» не поставляет тепловую энергию.

Related news:
отопление
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы