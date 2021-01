Плата за отопление за январь 2021 года в Уфе может быть аналогичной декабрьской

На оперативном совещании в мэрии Уфы сравнили температуру воздуха в январе и в декабре.

Как сообщил директор МУП «УИС» Максим Петров, температура наружного воздуха в январе 2021 года в целом такая же, как в декабре 2020 года, вместе с этим в некоторые январские дни отмечается понижение температуры. Напомним, 25 января 2021 года компания МУП «УИС» на своем официальном сайте заявила о намерении провести перерасчет платежей за отопление тем абонентам, у кого рост платы за декабрь по сравнению с ноябрем 2020 года составил более 42%. О том, что жителям Уфы нужно сделать для перерасчета, мы рассказали в удобных карточках. Также Mkset привел две формулы расчета суммы возврата. Ранее в сообщении предприятия указали, что в данный момент все дома, в которых рост начислений за декабрь составил более 42% к ноябрю, проверяет комиссия Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору. В случае если при проверке будет выявлено, что рост платежей обоснован, то сумма перерасчета будет возвращена в начисления жителям. Директор МУП «УИС» Максим Петров сообщил, что в настоящее время было получено более 2,5 тысяч заявлений. Он отметил, что жители города активно откликнулись на сообщение компании. По его словам, порядка 20% заявлений поступило по объектам, на которые «УИС» не поставляет тепловую энергию.

