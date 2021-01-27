Плата за отопление за январь 2021 года в Уфе может быть аналогичной декабрьской

Напомним, 25 января 2021 года компания МУП «УИС» на своем официальном сайте заявила о намерении провести перерасчет платежей за отопление тем абонентам, у кого рост платы за декабрь по сравнению с ноябрем 2020 года составил более 42%. О том, что жителям Уфы нужно сделать для перерасчета, мы рассказали в удобных карточках. Также Mkset привел две формулы расчета суммы возврата.