В мэрии Уфы анонсировали бесплатный концерт с участием Элвина Грея

Первый несанкционированный митинг состоялся в прошлую субботу. В результате мероприятий было задержано 90 человек, в том числе дети. Координатора штаба Навального Лилию Чанышеву задержали ещё до митинга. В воскресенье суд вынес решение об аресте на пять суток.