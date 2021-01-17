Элвин Грей женился на девушке из Ижевска

Церемония бракосочетания прошла в ресторане Palladium на стадионе «Ак Барс Арена». На ней присутствовали высокопоставленные гости, в том числе были заамечены вице-премьер правительства Башкирии Азат Бадранов и председатель общественной палаты Ростислав Мурзагулов. Они подарили Радику башкирский лук, и Илизе нагрудник.