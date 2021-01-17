Элвин Грей женился на девушке из Ижевска

Элвин Грей женился на девушке из Ижевска

Вчера, 10:46ОбществоТимур АлмаевPhoto: Instagram Элвин Грея
Церемония бракосочетания прошла по мусульманским обычаям на стадионе «Ак Барс Арена»

Известный башкирский и татарский певец, а также советник по культуре главы Башкирии Радик Юльякшин (Элвин Грей) и Илиза Фатхутдинова сочетались мусульманским браком — никахом.

Photo:Альфред Мухаметрахимов, «БИЗНЕС Online»

Новость о церемонии Илиза Фатхутдинова в социальных сетях сопроводила записью «Он предложила». Элвин Грей в свою очредь написал — «Она согласилась».

Церемония бракосочетания прошла в ресторане Palladium на стадионе «Ак Барс Арена». На ней присутствовали высокопоставленные гости, в том числе были заамечены вице-премьер правительства Башкирии Азат Бадранов и председатель общественной палаты Ростислав Мурзагулов. Они подарили Радику башкирский лук, и Илизе нагрудник.

Известно, что 30-летний певец и 20-летняя девушка встречаются около полутора лет. Илиза родом из Ижевска. Об Илизе известно не многое. Она уроженка Ижевска, участница татарского конкурса красоты «Татар кызы».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы