Уфимка назвала общественные слушания по благоустройству бульвара «псевдововлечением»

Жительница Уфы Адель Ахмадуллина возмутилась концепцией проведения общественных слушаний по благоустройству бульвара Славы. Собрание жителей города по данному вопросу состоялось 25 января в здании ГДК.

В слушаниях приняли участие главный архитектор Уфы Олег Байдин, первый заместитель главы Администрации Орджоникидзевского района столицы Игорь Трухневич, общественные активисты и жители близлежащих домов. В своих социальных сетях девушка рассказала о том, что на встрече участникам собрания представили уже готовый проект благоустройства, а не карту с границами проекта. При этом в зале играла музыка, было достаточно шумно, из-за чего было плохо слышно выступающих. Девушка назвала мероприятия «псевдововлечением». — На мои вопросы о проведении социологических опросов, Главный архитектор ответил, что опрос нужен для того, кто не может принять решение самостоятельно, а методичка (Минстроя) по вовлечению для безграмотных и его специалисты лучше знают, как проектировать ... занавес... Шёл 2021 год, Уфу продолжали проектировать специалисты с «диктаторскими» ценностями, — пишет Адель Ахмадуллина. На заявление отреагировала председатель профильной комиссии Общественной палаты РБ по инфраструктурному и территориальному развитию, вопросам безопасности, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству Алия Ахмадуллина. Она будет требовать провести обсуждения по правилам. — К нам поступили обращения горожан о том, что общественное обсуждение по благоустройству Бульвара Славы проводилось с нарушениями процедуры. Мы в Общественной палате будем добиваться исполнения и соблюдения процедуры вовлечении от муниципалитетов. То обсуждение, которое было организовано 25 января, не соответствует установленным рекомендациям, — отметила она. По словам спикера, члены Общественной палаты Башкирии собрали экспертную рабочую группу в рамках комиссии по инфраструктурному и территориальному развитию, на повестке которой будет обсуждение наиболее острых городских конфликтов. В том числе будет инициированы новые общественные обсуждения по благоустройству бульвара Славы.

