Уфимка назвала общественные слушания по благоустройству бульвара «псевдововлечением»

— На мои вопросы о проведении социологических опросов, Главный архитектор ответил, что опрос нужен для того, кто не может принять решение самостоятельно, а методичка (Минстроя) по вовлечению для безграмотных и его специалисты лучше знают, как проектировать ... занавес... Шёл 2021 год, Уфу продолжали проектировать специалисты с «диктаторскими» ценностями, — пишет Адель Ахмадуллина.