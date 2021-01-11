Общественная палата Башкирии просит граждан сообщать о возврате средств за уплату ЖКХ

— Принципиально важно теперь установить жёсткий общественный контроль выполнения тех поручений, которые по этой проблематике дал глава региона. Мы просим граждан подключиться и информировать нас - видят ли они какие бы то ни было перемены, — отметил председатель Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов.