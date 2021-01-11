Общественная палата Башкирии просит граждан сообщать о возврате средств за уплату ЖКХ

Общественная палата Башкирии просит граждан сообщать о возврате средств за уплату ЖКХ

Вчера, 14:17ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Общественная палата Башкирии установит строгий контроль за изменениями в сфере оплаты квитанций за ЖКХ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, сегодня, на оперативном совещании в правительстве республики Радий Хабиров поручил вернуть жителям деньги. Ранее горожане получили необоснованные платежи за отопление, что привело к массовым возмущениям. Глава Башкирии попросил представить полную картину ситуации в ближайшие дни.

— Принципиально важно теперь установить жёсткий общественный контроль выполнения тех поручений, которые по этой проблематике дал глава региона. Мы просим граждан подключиться и информировать нас - видят ли они какие бы то ни было перемены, — отметил председатель Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов.

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