Член Общественной палаты Башкирии назвал сумму штрафа для «Полиэфа» насмешкой

Член Общественной палаты Башкирии прокомментировал решение Арбитражного суда Башкирии о взыскании с «Полиэфа» 3,5 миллионов рублей за загрязнение природы и гибель 500 килограмм рыбы в реке Изяк Благовещенского района.

Изначально Росприроднадзор потребовал в суде компенсацию в размере 6,8 миллионов рублей, однако по итогу сумма штрафа сократилась вдвое. — Считаю, что эта компенсация – это самое мизерное, что может сделать такой завод – гигант в деле реабилитации как земли, которая загрязнилась, так и воды. Это выглядит как насмешка, – возмутился член комиссии Общественной палаты РБ по инновационному развитию, предпринимательству и вопросам охраны окружающей среды Борис Сазонов Правозащитник уверяет, что река Изяк попадает в реку Уфимку, а следовательно, в водозабор Благовещенска и Уфы. При этом он не уверен, что предприятие готово гарантировать повторение экологической катастрофы.

