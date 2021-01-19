Член Общественной палаты Башкирии назвал сумму штрафа для «Полиэфа» насмешкой

Член Общественной палаты Башкирии назвал сумму штрафа для «Полиэфа» насмешкой

Вчера, 11:46ОбществоКарина МамаеваPhoto: Скриншот с видео
Член Общественной палаты Башкирии прокомментировал решение Арбитражного суда Башкирии о взыскании с «Полиэфа» 3,5 миллионов рублей за загрязнение природы и гибель 500 килограмм рыбы в реке Изяк Благовещенского района.

Изначально Росприроднадзор потребовал в суде компенсацию в размере 6,8 миллионов рублей, однако по итогу сумма штрафа сократилась вдвое.

— Считаю, что эта компенсация – это самое мизерное, что может сделать такой завод – гигант в деле реабилитации как земли, которая загрязнилась, так и воды. Это выглядит как насмешка, – возмутился член комиссии Общественной палаты РБ по инновационному развитию, предпринимательству и вопросам охраны окружающей среды Борис Сазонов

Правозащитник уверяет, что река Изяк попадает в реку Уфимку, а следовательно, в водозабор Благовещенска и Уфы. При этом он не уверен, что предприятие готово гарантировать повторение экологической катастрофы.

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