Член Общественной палаты Башкирии назвал сумму штрафа для «Полиэфа» насмешкой

— Считаю, что эта компенсация – это самое мизерное, что может сделать такой завод – гигант в деле реабилитации как земли, которая загрязнилась, так и воды. Это выглядит как насмешка, – возмутился член комиссии Общественной палаты РБ по инновационному развитию, предпринимательству и вопросам охраны окружающей среды Борис Сазонов