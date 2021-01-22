В Башкирии избрали нового представителя в Общественной палате РФ вместо Мурзагулова

— Ольга Юрьевна и сделала общественную палату авторитетным органом, таким, какая она сейчас есть. Это ее заслуга. Предлагаю ее кандидатуру. Ее достижения в НКО-секторе, в социальном проектировании вдохновляют и впечатляют. Ваш колоссальный опыт не оставил выбора, я лично не сомневался, что большинство выберут вас, — отметил Ростислав Мурзагулов.