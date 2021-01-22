В Башкирии избрали нового представителя в Общественной палате РФ вместо Мурзагулова

В Башкирии избрали нового представителя в Общественной палате РФ вместо Мурзагулова

Вчера, 19:51ПолитикаКарина МамаеваPhoto: allufa.ru
Сегодня, 22 января, на заседании Общественной палаты Башкирии состоялось тайное альтернативное голосование, посвященное выборам нового представителя в Общественной палате России.

Сегодня, 22 января, экс–председатель Общественной палаты Башкортостана Ольга Панчихина большинством голосов избрана представителем в Общественную палату РФ.

— Ольга Юрьевна и сделала общественную палату авторитетным органом, таким, какая она сейчас есть. Это ее заслуга. Предлагаю ее кандидатуру. Ее достижения в НКО-секторе, в социальном проектировании вдохновляют и впечатляют. Ваш колоссальный опыт не оставил выбора, я лично не сомневался, что большинство выберут вас, — отметил Ростислав Мурзагулов.

Напомним, ранее членом Общественной палаты РФ от РБ был Ростислав Мурзагулов, но он вышел из её состава 16 декабря минувшего года, когда возглавил региональную Общественную палату вместо Ольги Панчихиной.

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