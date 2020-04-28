Владимир Путин объявил о нерабочих днях с 1 по 11 мая

Связано это с дополнительными мерами по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции в стране. Период нерабочих дней в РФ продлится до 11 мая.

Президент России заявил, что 6–8 мая будут в РФ нерабочими днями с сохранением зарплаты.

«Таким образом, с учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно… при строгом соблюдении профилактических мер, принятых сейчас в регионах», — сказал президент.