Владимир Путин объявил о нерабочих днях с 1 по 11 мая
28 апреля, 20:21ОбществоНадежда ВалитоваФото: Артур Салимов./ Mkset.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Нерабочие дни объявлены с сохранением заработной платы.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса, Власть без цензуры
Связано это с дополнительными мерами по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции в стране. Период нерабочих дней в РФ продлится до 11 мая.
Президент России заявил, что 6–8 мая будут в РФ нерабочими днями с сохранением зарплаты.
«Таким образом, с учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно… при строгом соблюдении профилактических мер, принятых сейчас в регионах», — сказал президент.
Напомним, что за последние сутки в России подтверждено 6411 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 40,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 72 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 1110 человек.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей