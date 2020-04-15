Владимир Путин предложил расширить число пострадавших от коронавируса предприятий

В частности, Владимир Путин предложил включить в программу господдержки предприятия малого и среднего бизнеса, обеспечив прямую безвозмездную помощь со стороны государства.

Финансовая поддержка за апрель поступит на счёт организации с 18 мая. Средства за май придут в июне. Поддержка государства бизнесу будет из расчета 12130 рублей на одного сотрудника в месяц, требование — сохранение 90 процентов работников на 1 апреля.