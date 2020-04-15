«Единая Россия» представит Путину идеи по поддержке бизнеса

Председатель партии власти Дмитрий Медведев провел онлайн-совещание с представителями бизнес-сообщества. В ходе мероприятия его участники обсудили вопросы предоставления отсрочки по уплате налогов, защиты доходов сотрудников и снижения регуляторных нагрузок.

В совещании приняли участие представители бизнеса: президент российского Совета торговых центров Булат Шакиров, гендиректор «Балчуг Кемпински Москва» Александр Бобылев, президент «Русской Фитнес Группы» и сетей фитнес-клубов World Class и «ФизКульт» Ольга Слуцкер, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, председатель совета директоров АО «Планета увлечений» (сеть хобби-гипермаркетов «Леонардо») Борис Кац, управляющий директор сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.

Участвовавшие в совещании предприниматели затронули тему точечного изменения трудового законодательства. Медведев заявил, что в сложившихся условиях персонал компаний может лишиться зарплат, так как работодатели, по сути, банкроты. В то же время работники не имеют возможности получать пособия по безработице, ведь они числятся трудоустроенными. По мнению лидера «Единой России», эпидемию китайской коронавирусной инфекции надо признать обстоятельством непреодолимой силы.

В ходе беседы стороны подняли вопросы защиты системообразующих предприятий РФ, налоговых послаблений для бизнеса, докапитализации региональных фондов и более активного использования региональных гарантийных фондов. Говорили и о праве субъектов Российской Федерации готовить перечни отраслей, которые нуждаются в поддержке в условиях пандемии.

Участники онлайн-совещания признали необходимым учитывать в качестве уплаты начисленных ранее налогов зарплаты работников, которые им платят во время эпидемии. Речь идет об обеспечении «кредитной амнистии» и других мерах, включающих поддержку банков со стороны Банка России. Также нужно «максимально высвободить» малую торговлю, пишет «Курс дела».

По словам Медведева, правительство должно приложить все усилия для того, чтобы принятые государством решения помогли большому числу отечественных предприятий. Речь идет о компаниях, которые сейчас оказались в очень сложных условиях.

Глава «Единой России» пообещал подготовить все нужные поручения и написать отдельный доклад на имя главы государства. Часть перечисленных вопросов Медведев уже обсудил с Путиным.

Отметим, что в среду, 15 апреля, Владимир Путин рассказал о новых мерах поддержки предпринимательства и экономики во время эпидемии коронавируса COVID-19. Российский лидер распорядился внести в список самых пострадавших отраслей организации, реализующие непродовольственные товары в розницу.