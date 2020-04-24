Путин: медучреждениям в регионах предоставят 1200 реанимобилей
24 апреля, 20:03ОбществоФото: kremlin.ru
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Президент Путин сегодня провел совещание, в котором затронул вопросы развития отечественного автопрома. В ходе совещания он сообщил, что необходимо закупить порядка 1200 автомобилей реанимации для медучреждений в регионах.
По результатом проведенной встречи, Путин поручил Совету безопасности и силовикам в ближайшее время приобрести необходимый транспорт
Как сообщает телеграм-канал “Мейстер”, есть еще один вариант поддержки российского производства автомобилей. На территории страны есть более 21 тысячи автомобилей скорой помощи. Двумя годами ранее в Минздраве сообщали, что около 45% из них эксплуатируются более пяти лет и их следовало бы заменить. Логичным кажется вопрос, а не стоит ли Минздраву выделить средства на обновление автопарка?
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