Путин: медучреждениям в регионах предоставят 1200 реанимобилей

Как сообщает телеграм-канал “Мейстер”, есть еще один вариант поддержки российского производства автомобилей. На территории страны есть более 21 тысячи автомобилей скорой помощи. Двумя годами ранее в Минздраве сообщали, что около 45% из них эксплуатируются более пяти лет и их следовало бы заменить. Логичным кажется вопрос, а не стоит ли Минздраву выделить средства на обновление автопарка?