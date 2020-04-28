Минздрав Башкирии прокомментировал резкий рост количества больных коронавирусом

Напомним, за минувшие сутки в Башкирии выявлен 61 случай заболевания, что на несколько десятков превышает ежедневные показатели последних дней. Всего к текущему моменту число заболевших COVID-19 достигло 631 человек.

Фото: брифинг Минздрава РБ

— Если смотреть на график [статистика заболевших коронавирусом в РБ — прим.ред.], мы видим несколько таких пиков. Это связано с увеличением лабораторных исследований, в первую очередь. С увеличением охвата у нас будет больше подтвержденных случаев — к этому тоже надо быть готовым. А на сегодняшний день у нас вводятся лаборатории — к 1 мая будет работать 15 лабораторий, — подчеркнула Ирина Кононова.

Также, по словам замминистра, все новые пациенты — «известные», то есть которые уже находятся на лечении:

— Это либо контактные, либо завозные случаи. Эти пациенты обследованы либо по эпидемиологическим показаниям — у нас все еще прибывают из других регионов, либо это контактные из тех очагов, которые сейчас сформировались в регионе.