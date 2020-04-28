В Башкирии на борьбу с коронавирусом распределили 831,8 млн рублей дотаций

В Башкирии власти распределили 831,8 млн рублей из федеральной казны на борьбу с коронавирусом, согласно соответствующему указу Главы РБ Радия Хабирова. 586,8 млн рублей из этой суммы уйдет на оснащение дополнительно создаваемого коечного фонда медицинских организаций в целях улучшения профилактики, диагностики и лечения COVID-19. Еще на 215 млн рублей будут приобретены средства индивидуальной защиты для медиков.

Отметим, что республика вошла в топ-7 по объему выданных из федерального бюджета дотаций. Это второй федеральный тран бюджету региона за этот год. Ранее республика на борьбу с коронавирусом получила 1,23 млрд рублей. По словам министра здравоохранения Максима Забелина, первая часть средств уже поступила в региональный бюджет. На эти средства производится дооснащение госпитальных баз.