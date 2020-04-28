В Башкирии зафиксирован рекордный рост числа заболевших коронавирусом
28 апреля, 12:59ОбществоАлия ФатхиеваФото: Артур Салимов/ МедиаКорСеть
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За прошедшие сутки, по данным федерального портала СтопКоронавирус.рф, количество заболевших снова стало значительным.
По информации федерального центра, по состоянию на 10:00, в регионе количество заболевших новой коронавирусной инфекцией увеличилось на 61 человек. Всего к текущему моменту число заболевших COVID-19 достигло 631 человек.
За сутки из больницы выписано 8 человек, всего на настоящий момент выписано 80 человек. О новых летальных случаях не сообщается, количество умерших от коронавируса остается прежним – 14 человек.
Всего за последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 6 411 в 83 регионах.
Напомним, вчера в минздраве Башкирии сообщали, что в республике по состоянию на утро 27 апреля было 570 случаев (+43 за минувшие сутки).
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