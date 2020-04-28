В Башкирии зафиксирован рекордный рост числа заболевших коронавирусом

По информации федерального центра, по состоянию на 10:00, в регионе количество заболевших новой коронавирусной инфекцией увеличилось на 61 человек. Всего к текущему моменту число заболевших COVID-19 достигло 631 человек.

За сутки из больницы выписано 8 человек, всего на настоящий момент выписано 80 человек. О новых летальных случаях не сообщается, количество умерших от коронавируса остается прежним – 14 человек.

Всего за последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 6 411 в 83 регионах.