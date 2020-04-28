Глава Башкирии сообщил, что в республике открылся новый хирургический корпус
28 апреля, 11:40ОбществоАлия ФатхиеваФото: Страница Радия Хабирова
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Руководитель региона сообщил, что новый корпус открыли в Языково.
Радий Хабиров отметил, что новый хирургический корпус рассчитан на 35 койко-мест. Ранее отделение, по словам главы, расположили в приспособленном здании общежития, чтобы было очень неудобно для работы.
«Врачи работали в стеснённых условиях, низкие потолки не позволяли устанавливать современное оборудование. С переездом хирургического отделения в новый современный корпус здание общежития будет использоваться после ремонта по прямому назначению - для обеспечения жильём врачей», – проинформировал Хабиров.
По его словам, сейчас перед правительством стоит задача - создавать в городских и районных больницах такие же комфортные условия для медиков и пациентов, как и в столичных клиниках.
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