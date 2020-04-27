В Уфе в 21-й больнице закончился карантинный режим

В Уфимской 21-й больнице с сегодняшнего дня, 27 апреля, сняли карантинный режим. По словам министра здравоохранения Максима Забелина, там проведены все противоэпидемические мероприятия, назначенные приказом главного санитарного врача.

— С 9 утра ограничения сняты. Больницы работает в штатном режиме во всех отделениях и корпусах, — отметил Максим Забелин.

Накануне, 26 апреля, стало известно, что карантин снят также в 22-й городской клинической больнице в Уфе. А вот в больнице №1 Cтерлитамака, наоборот, карантин решили продлить. Решение связано с тем, что в больнице есть пациент с подозрением на коронавирус.