В Башкирии директор управляющей компании присвоил 2 млн от граждан

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Нефтекамский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 60-летнего бывшего директора ООО «Управляющая компания «Наш дом».
Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями по ч.1 ст. 201 УК РФ. В суде установили, что жители 12 домов перечисляли управляющей организации плату за отопление и горячее водоснабжение. Согласно действующему законодательству, управляющая компания обязана была перечислить средства граждан ресурсоснабжающей организации. Однако директор по какой-то причине решил потратить деньги на свои нужды и принес ущерб на 2 млн рублей.
Вину свою позже мошенник признал и частично возместил ущерб – в размере 1 млн рублей.
Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.
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