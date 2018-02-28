В Башкирии директор управляющей компании присвоил 2 млн от граждан

Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями по ч.1 ст. 201 УК РФ. В суде установили, что жители 12 домов перечисляли управляющей организации плату за отопление и горячее водоснабжение. Согласно действующему законодательству, управляющая компания обязана была перечислить средства граждан ресурсоснабжающей организации. Однако директор по какой-то причине решил потратить деньги на свои нужды и принес ущерб на 2 млн рублей.