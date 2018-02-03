В Башкирии сотрудница муниципалитета незаконно присвоила себе жилье

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, ранее райсуд признал ее виновной в покушении на мошенничество (ч.3 ст.30, ч.3 ст. 159 УК РФ) и приговорил к штрафу в размере 70 тыс. рублей.

В суде установили, что обвиняемая, занимая должность ведущего специалиста-эксперта по муниципальному жилищному контролю, с 2015 года незаконно проживала в муниципальной комнате. При этом в улучшении жилищных условий она не нуждалась, поскольку владела домом в соседнем селе. Однако в 2016 году обманным путем она подписала у руководства документы о передаче данной комнаты в её собственность. Специалисты росреестра в сделке усомнились и начали проверку. Позже к ней присоединились и сотрудники прокуратуры.