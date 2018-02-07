В Башкирии бывший бухгалтер присвоила себе 700 тысяч профсоюзных средств

42-летний бывший бухгалтер кассы взаимопомощи профсоюзной организации АО «Белорецкий металлургический комбинат» обвиняется по статье «Присвоение денежных средств», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Каждый член организации, в котором работала женщина, мог получить беспроцентную ссуду до 60 тысяч рублей. В 2015-2017 годах женщина начисляла такую выплату своему мужу, который являлся членом профсоюза, при этом он не знал о поступлении денег на карту, которая находилась у жены.
На присвоенные деньги женщина купила капитальный гараж и оплатила дочке обучение. Сумма причиненного ущерба составила 700 тысяч рублей. Обвиняемая вину признала и возместила ущерб. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
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