В Уфе задержали активистку Ольгу Комлеву

Активистку штаба Навального в Уфе Ольгу Комлеву силой задержали. Момент задержания попал в прямой эфир на Facebook.

Ольга Комлева подъехала к спецприемнику, чтобы встретить координатора движения Навального Лилию Чанышеву. Сотрудники полиции преградили ей выезд и предложили проехать в отдел полиции № 9 для ознакомления с протоколом из-за распространения призыва к митингу 31 января. Девушка продолжала сидеть в машине, однако, когда вышла, в итоге её всё-таки задержали. Она рассказала, что на месте на нее не составили протокол, а силой посадили в микроавтобус. По словам Ольги, ей сопровождает более 10 сотрудников.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter