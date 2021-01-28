В Уфе задержали активистку Ольгу Комлеву

В Уфе задержали активистку Ольгу Комлеву

Вчера, 15:36ОбществоАнна КононоваPhoto: Facebook
Активистку штаба Навального в Уфе Ольгу Комлеву силой задержали. Момент задержания попал в прямой эфир на Facebook.

Ольга Комлева подъехала к спецприемнику, чтобы встретить координатора движения Навального Лилию Чанышеву. Сотрудники полиции преградили ей выезд и предложили проехать в отдел полиции № 9 для ознакомления с протоколом из-за распространения призыва к митингу 31 января.

Девушка продолжала сидеть в машине, однако, когда вышла, в итоге её всё-таки задержали. Она рассказала, что на месте на нее не составили протокол, а силой посадили в микроавтобус. По словам Ольги, ей сопровождает более 10 сотрудников.

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