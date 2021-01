Штаб Навального в Уфе объявил о митинге. Мероприятие запланировано на 31 января. Об этом сообщается в Twitter.

На этой неделе мы выходим снова. Друзья, в этот раз нас должно быть ещё больше! написано на странице штаба. Встреча назначена на воскресенье в 12:00 возле Аграрного института. Напомним, в минувшую субботу в Башкирии прошли несанкционированные митинги. В результате мероприятий было задержано 90 человек, в том числе дети. Координатора штаба Навального Лилию Чанышеву задержали ещё до митинга. В воскресенье суд вынес решение об аресте на пять суток.

