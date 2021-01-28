Глава Башкирии — о задержаниях после митинга: «Они очень нарушили закон»

Глава Башкирии — о задержаниях после митинга: «Они очень нарушили закон»

Вчера, 14:51ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
На сегодняшнем пресс-подходе после ежегодного послания главы Башкирии Государственному собранию республики Радий Хабиров прокомментировал задержания и аресты активистов после митинга, который прошел 23 января.

Радий Хабиров отметил, что стоит действовать в рамках закона.

Вообще эти ребята молодцы (движение «Республика» — прим.ред.). Они у представителей, так сказать, либерального движения (штаб Навального в Уфе — прим.ред.) перехватили инициативу и привели народ к правительству — ко мне в гости.<…> Но они очень нарушили закон, сказал глава Башкирии.

Хабиров считает, что протест прошел очень мирно, интеллигентно, людей было много. Однако активисты, по его мнению, добавили элемент агрессии, высказывая свои требования или какие-то обиды.

Напомним, ещё до начала митинга была задержана координатор штаба Навального Лилия Чанышева. Вчера сотрудники полиции задержали активиста и лидера движения «Республика» Урала Байбулатова. В момент задержания в автомобиле Байбулатова находились его детьми, которые в последствии были оставлены одни в ожидании матери.

Отметим, по всей России вновь планируется провести митинг в поддержку Алексея Навального 31 января. На фоне новостей об этом, сегодня в Уфе попытались задержать общественницу Ольгу Комлеву за призыв к участию в мероприятии.

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