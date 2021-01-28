Вообще эти ребята молодцы (движение «Республика» — прим.ред.). Они у представителей, так сказать, либерального движения (штаб Навального в Уфе — прим.ред.) перехватили инициативу и привели народ к правительству — ко мне в гости.<…> Но они очень нарушили закон, сказал глава Башкирии.