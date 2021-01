Хабиров извинился за неудобства из-за реконструкции развязки на Заки Валиди

Во время сегодняшнего послания Госсобранию Башкирии глава республики Радий Хабирова принес извинения жиетлям республики за неудобства, связанные с реконструкцией транспортной развязки на улице Заки Валиди.

Мы понимали, что этот шаг вызовет напряжение, но других вариантов у нас не было. Это обязательно надо было сделать, сказал Хабиров. Он отметил, что когда в сжатые сроки завершится реконструкция, движение в городе улучшится. Правительству Башкирии Радий Хабиров поручил завершить работы к 1 сентября этого года. Напомним, в начале января в Уфе перекрыли участок на проспекте Салавата Юлаева в связи с реконструкцией путепровода. Данные мероприятия вызвали возмущение местных жителей, особенно в первый рабочий день, когда город буквально стоял в пробках.

