В Уфе в ночное время будет закрыто движение из-за ремонта путепровода

В Уфе в ночное время будет закрыто движение из-за ремонта путепровода

Вчера, 16:10ГородАнна КононоваPhoto: Официальный сайт уфимской мэрии
В целях завершения демонтажа балок пролетного строения путепровода на улице Заки Валиди в ночное время будет перекрыт участок на проспекте Салавата Юлаева. Закроется движение транспорта на въезд и выезд из Уфы, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничения будут действовать с 00:00 до 05:00 часов в ближайшие пять дней — с 26 по 30 января.

Закрываемый участок можно объехать по подъему на улицу Сочинскую и съезду с нее на проект Салавата Юлаева. При движении на выезд — поднимаясь на улицу Заки Валиди и спускаясь с нее по съезду на Бельский мост.

Напомним, 8 января был перекрыт путепровод для проведения ремонтных работ. Это вызвало волну возмущения среди горожан. В первый рабочий день, 11 января, в городе были зарегистрированы 9-балльные пробки. В связи с этим власти предприняли меры по решению данной проблемы: установили светофор, предложили схемы объезда и организовали работу постов ГИБДД.

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