Завтра, 28 января, в 11:00 глава Башкирии Радий Хабиров обратится с посланием Госсобранию-Курултаю республики.

Прямая трансляция будет проходить на телеканалах БСТ, «Салям», «Башкортостан 24», «Вся Уфа» и UTV, а также в YouTube и социальных сетях. В пресс-службе главы республики напомнили, что ежегодное послание — важнейший документ, который определяет основные направления развития региона. Напомним, послание было решено перенести на этот год в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу в Башкирии. Тогда Радий Хабиров заявил, что не хотел бы оглашать послание в пустом зале.

