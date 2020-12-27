К середине недели в Башкирии резко похолодает

К середине недели в Башкирии резко похолодает

Вчера, 18:42ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
27 и 28 декабря ожидаются мокрый снег, снежный накат и гололедица на дорогах, после чего на несколько дней в республике ожидается кратковременное похолодание.

В ночь на понедельник, 28 декабря, ожидается мокрый снег, местами — сильный. В отдельных районах метель, гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах снежные заносы, накат, гололедица.

Ветер юго-западный местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью -3…-8°, местами до -13°. Днем 28 ноября небольшой снег, ветер западный 7-12м/с. Температура воздуха -3…-8°. На отдельных участках автодорог снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ухудшение видимости местами до 500-1000 м.

29 декабря начнется резкое похолодание: температура воздуха ночью составит -10…-15°, при прояснениях до -22°. Днем -8…-13°, с понижением до -18°. 30 декабря температура воздуха ночью опустится до -23°, днем немного потеплеет до -14…-19°.

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