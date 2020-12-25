Мокрый снег, порывы ветра и потепление: какой будет погода в выходные в Башкирии

Мокрый снег, порывы ветра и потепление: какой будет погода в выходные в Башкирии

Вчера, 07:30ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Синоптики рассказали о погоде в Башкирии в выходные уходящего года.

В субботу ночью ожидается -13…-18 градусов, местами температура воздуха опустится до -23 градусов. Днём столбик термометра покажет -8…-13 градусов. По данным синоптиков, 26 декабря будет преимущественно без осадков, однако в отдельных районах республики сохранится гололед.

27 декабря ночью пройдет небольшой снег, на некоторых участках дороги образуется гололедица. Тмпература воздуха -12…-17 градусом, при прояснения -22 градуса. А вот днём жителей Башкирии ждёт потепление до -2…-7 градусов и осадками. Сообщается, что пройдет снег, переходящий мокрый. В отдельных районах ожидается отложение мокрого снега на проводах и деревьях, низовая температура, снежные заносы на дорогах, а также накат и гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный, местами порывы до сильного.

погодаБашкирияснег
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