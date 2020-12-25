Мокрый снег, порывы ветра и потепление: какой будет погода в выходные в Башкирии

27 декабря ночью пройдет небольшой снег, на некоторых участках дороги образуется гололедица. Тмпература воздуха -12…-17 градусом, при прояснения -22 градуса. А вот днём жителей Башкирии ждёт потепление до -2…-7 градусов и осадками. Сообщается, что пройдет снег, переходящий мокрый. В отдельных районах ожидается отложение мокрого снега на проводах и деревьях, низовая температура, снежные заносы на дорогах, а также накат и гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный, местами порывы до сильного.