Снег и гололед: синоптики рассказали о погоде в Башкирии

Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды на три дня.

Сегодня днём ожидается -5…-10 градусов. В Башкирии пройдет небольшой снег, а местами будет гололед. 24 декабря в ночное время суток температура воздуха опустится до -9…-14 градусов, при прояснениях до -15…-20 градусов. Днём столбик термометра покажет -6…-11 градусов. В четверг также пройдет небольшой снег. В пятницу, 25 декабря, ночью ожидается -14…-19 градусов, а при прояснения температура достигнет отметки в -24 градуса. Днём немного потеплеет до -8…-13 градусов. В некоторых районах республики будет снег.

