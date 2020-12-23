Снег и гололед: синоптики рассказали о погоде в Башкирии

Снег и гололед: синоптики рассказали о погоде в Башкирии

Вчера, 07:30ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды на три дня.

Сегодня днём ожидается -5…-10 градусов. В Башкирии пройдет небольшой снег, а местами будет гололед.

24 декабря в ночное время суток температура воздуха опустится до -9…-14 градусов, при прояснениях до -15…-20 градусов. Днём столбик термометра покажет -6…-11 градусов. В четверг также пройдет небольшой снег.

В пятницу, 25 декабря, ночью ожидается -14…-19 градусов, а при прояснения температура достигнет отметки в -24 градуса. Днём немного потеплеет до -8…-13 градусов. В некоторых районах республики будет снег.

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