В Башкирии задержали убийцу без вести пропавшего мужчины

В Стерлитамаке задержан мужчина, которого подозревают в убийстве без вести пропавшего жителя Гафурийского района. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Башкирии.

В июле в полицию обратилась женщина из Гафурийского района с заявлением о пропаже её 38-летнего сына. В сентябре останки мужчины, прикрытые ветками, обнаружили в лесном массиве рядом с автозаправкой на улице Техническая в Стерлитамаке. Следователи выяснили, что смерть носит криминальный характер. В убийстве заподозрили 47-летнего знакомого погибшего. Злоумышленник, узнав о расследовании уголовного дела, скрылся от органов следствия, однако был вскоре задержан сотрудниками полиции в Стерлитамаке, рассказали в пресс-службе Следкома. По версии следствия, в июле ранее судимый подозреваемый из-за неприязни к потерпевшему решил его убить. Мужчина договорился о встрече, а после в безлюдном месте зарезал своего знакомого. Потерпевший скончался на месте. Подозреваемый прикрыл тело ветками и скрылся с места происшествия. Он признался в убийстве. Напомним, ранее в поезде задержали двух братьев из Башкирии, которые пытались избежать наказания за убийство. По версии следствия, между подозреваемыми и 33-летним мужчиной был конфликт. Выяснение отношений дошли до крайней точки, братья избили потерпевшего, а затем отнесли его тело в подвал. Спустя два дня они обнаружили, что мужчина скончался.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter