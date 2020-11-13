В Башкирии задержали убийцу без вести пропавшего мужчины

Напомним, ранее в поезде задержали двух братьев из Башкирии, которые пытались избежать наказания за убийство. По версии следствия, между подозреваемыми и 33-летним мужчиной был конфликт. Выяснение отношений дошли до крайней точки, братья избили потерпевшего, а затем отнесли его тело в подвал. Спустя два дня они обнаружили, что мужчина скончался.