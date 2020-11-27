В Башкирии пропали две девочки-подростка

У Анили Гайфуллиной светлые волосы, подстриженные под каре, рост около 155-162 сантиметров, чуть пухлые губы, большой нос, карие глаза и черные брови. У девочки имеется татуировка на шее. В день пропажи была одета в черную длинную куртку, черные легинсы и ботинки на шнурках.