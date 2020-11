В Башкирии пропали две девочки-подростка

В ночь с 26 на 27 ноября в селе Охлебино Иглинского района пропали две девочки Ания Гайфуллина и Кристина Горбунова 15 лет, сообщает РОО «Поиск детей-Уфа».

У Анили Гайфуллиной светлые волосы, подстриженные под каре, рост около 155-162 сантиметров, чуть пухлые губы, большой нос, карие глаза и черные брови. У девочки имеется татуировка на шее. В день пропажи была одета в черную длинную куртку, черные легинсы и ботинки на шнурках. Кристина Горбунова ростом 153-158 сантиметров, большие карие глаза, большой нос, тонкие губы, тонкие темные брови, черные волос, возможно собранные в хвост. Девочка была одета в черную куртку с пайетками на карманах розового цвета, черные брюки в жёлтую полоску. Photo: "Поиск детей - Уфа" Всех, кто обладает какой-либо информацией просят обращаться по телефонам: 02 (для стационарных), 020 (для мобильных) или на дежурный номер РОО «Поиск Детей — Уфа» 8-927-969-89-19, дополнительный +7 996 106-56-69. Напомним, сегодня в розыск объявили 14-летнего Данила Мавлеткулова из Стерлитамака. Мальчик ушёл на улицу с собакой и не вернулся.

