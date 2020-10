Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» в Башкирии сообщил об окончании поисков двух пропавших местных жителей. Оба мужчины были найдены мёртвыми.

Погиб ранее разыскиваемый житель Туймазинского района Ильнар Ахметвалиев. Ему было 29 лет. Также найден мёртвым 49-летний Рафаэль Абдрахманов, проживающий в Учалинском районе Башкирии. Отряд «Лиза Алерт» выразил соболезнования родным и близким погибших. Напомним, ранее активисты сообщили и мошенниках, которые от имени поисковиков собирают деньги якобы на оборудование. «Лиза Алерт» просит не отправлять средства.

