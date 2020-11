Сегодня, 27 ноября, глава Башкирии Радий Хабиров утвердил новую почетную награду для добровольцев и волонтеров республики. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.

Согласно документу, награду, а точнее почетный знак главы Башкирии «Доброволец РБ» сможет получить любой гражданин республики, России и других стран за развитие и вклад в волонтерскую деятельность на территории региона. В ближайшее время правительство республики подготовит документы на изготовление почетного знака и определит источники финансирования. Обеспечит изготовление управление делами руководителя региона.

