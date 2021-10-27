СберБанк опубликовал график работы своих отделений в период нерабочих дней

Со списком офисов и графиком их работы можно ознакомиться на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы». Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан в том числе в самом отделении СберБанка и в разделе «На карте» мобильного приложения Сбербанк Онлайн.