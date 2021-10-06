Эксперты назвали Сбербанк самым дорогим банком в Европе

По данным Мосбиржи, во вторник акции Сбера побили очередной рекорд, стоимость одной бумаги была зафиксирована на уровне более 350 рублей.

Согласно имеющейся у издания 1prime.ru информации, капитализация Сбербанка в настоящее время превышает 7,9 трлн рублей ($108 млрд). По данному показателю банк уже вышел на первое место в Европе и на 14 место среди ведущих мировых финансово-кредитных учреждений. По мнению экономиста Василия Колшатова, интерес инвесторов к акциям Сбербанка, а значит и их стоимость, поднимает ожидание хорошего отчета о 9-месячной работе в 2021 году. Он, к слову, будет выпущен уже в этот четверг. Кроме этого, привлекает инвесторов и дивидендная политика банка. Руководство направляет на выплаты акционерам 50% полученной чистой прибыли. Так, в прошлом году Сбер выплатил акционерам более 422 млрд рублей, поставив новый рекорд. Дивиденды на одну акцию составили 18,7 рубля. В госбюджете на ближайшие 3 года заложены следующие цифры дивидендов Сбербанка: 2022 год — 26,36 рубля, 2023 — 26,95 рубля, 2024 — 29,96 рубля. В процентном соотношении за 3 года рост составит 60%.

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