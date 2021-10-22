Двоих неизвестных с ножами заметили в офисе «Сбербанка» в Стерлитамаке

Двоих неизвестных с ножами заметили в офисе «Сбербанка» в Стерлитамаке
Двоих неизвестных с ножами заметили в офисе «Сбербанка» в Стерлитамаке
Вчера, 16:46ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Сегодня, 22 октября, сотрудник банка, завидев подозрительных посетителей, сразу нажал тревожную кнопку.

Очевидцы сообщают о большом количестве машины спецслужб у офиса «Сбербанка» на улице Артема в центре Стрелитамака. По предварительным данным бдительность проявил работник банка, когда увидел как люди, предположительно вооруженные ножами, вошли в здание.

Экстренные службы оперативно прибыли на улицу Артема, где располагается в банк. К счастью их помощь никому не понадобилась.

В МВД по Башкирии Mkset пояснили, что на пульт поступило сообщение о двух подозрительных личностях, которые сняли деньги. Обстоятельства устанавливаются.

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