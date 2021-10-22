Двоих неизвестных с ножами заметили в офисе «Сбербанка» в Стерлитамаке

Очевидцы сообщают о большом количестве машины спецслужб у офиса «Сбербанка» на улице Артема в центре Стрелитамака. По предварительным данным бдительность проявил работник банка, когда увидел как люди, предположительно вооруженные ножами, вошли в здание.