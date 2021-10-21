СберБанк запустил «Портфельмер» — игру для будущих инвесторов

СберБанк запустил «Портфельмер» — игру для будущих инвесторов
СберБанк запустил «Портфельмер» — игру для будущих инвесторов
Вчера, 17:25ЭкономикаФото: sberbank.ru
СберБанк осознаёт, что необходимо знакомить молодых людей с реальными рисками, говорить о важности диверсификации портфеля и принципах осторожности в отношении любых инвестиционных инструментов.

СберБанк запустил «Портфельмер» — игру для будущих инвесторов.

Она существует в формате мини-приложения в соцсети «ВКонтакте» и создана для того, чтобы помочь молодёжи разобраться в инвестиционных инструментах, исключая какие-либо реальные финансовые риски: вся торговля в «Портфельмере» происходит за счёт виртуальной валюты.

Но также есть возможность выиграть реальную — до 3900 рублей на брокерский счёт. Для этого нужно сыграть в игру и попасть в топ игроков по результатам финального этапа, открыть брокерский счёт в СберБанк Онлайн и пополнить его на сумму от 100 рублей.

В игре пользователи знакомятся с четырьмя инвестиционными продуктами: акциями, облигациями, фондами, валютой. Прислушиваясь к советам и внимательно изучая новости, пользователи могут вырастить свои инвестиционные вложения. Хотя в игре, как и на реальной бирже, не всё так просто и предсказуемо.

В «Портфельмере» не показывается идеальная картина мира инвестиций, где на акциях резко богатеешь. СберБанк осознаёт, что необходимо знакомить молодых людей с реальными рисками, говорить о важности диверсификации портфеля и принципах осторожности в отношении любых инвестиционных инструментов.

Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка:

«Молодежь сегодня активно смотрит на инвестиции как популярный и востребованный инструмент для управления своими деньгами. Но у них есть ряд опасений — например, рискованно и сложно. И многие из этих опасений оправданны. Поэтому наша приоритетная задача в работе с молодой аудиторией — повышение финансовой грамотности в отношении инвестиций. Мы стремимся в первую очередь помочь разобраться в том, как это работает, какие инструменты инвестирования существуют и чем они отличаются, рассказать о рисках и возможностях».

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Сбербанк
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