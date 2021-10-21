СберБанк запустил «Портфельмер» — игру для будущих инвесторов.

«Молодежь сегодня активно смотрит на инвестиции как популярный и востребованный инструмент для управления своими деньгами. Но у них есть ряд опасений — например, рискованно и сложно. И многие из этих опасений оправданны. Поэтому наша приоритетная задача в работе с молодой аудиторией — повышение финансовой грамотности в отношении инвестиций. Мы стремимся в первую очередь помочь разобраться в том, как это работает, какие инструменты инвестирования существуют и чем они отличаются, рассказать о рисках и возможностях».