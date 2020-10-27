Жителям Башкирии предлагают бесплатно пройти медосмотр

Известно, что обследование прошли уже около 30 тысяч жителей Башкирии. Благодаря медосмотру у некоторых пациентов удалось выявить болезни, о которых они сами не знали. Так, в 102 случаях возникло подозрение на злокачественное новообразование. У 134 человек выявили на сахарный диабет, еще у 33 пациентов туберкулез. Все эти граждане были направлены на дополнительное обследование.