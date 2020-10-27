Жителям Башкирии предлагают бесплатно пройти медосмотр

Передвижные Центры здоровья продолжают свой путь. Так, с 26 по 30 октября врачи будут принимать в Чишминском районе. До 30 октября продлится акция в Дуванском районе. С 23 по 28 октября посетить врачей смогут жители Бураевского района. С 26 по 30 октября прием будет проходить в Давлекановском и Зианчуринском районах.
Известно, что обследование прошли уже около 30 тысяч жителей Башкирии. Благодаря медосмотру у некоторых пациентов удалось выявить болезни, о которых они сами не знали. Так, в 102 случаях возникло подозрение на злокачественное новообразование. У 134 человек выявили на сахарный диабет, еще у 33 пациентов туберкулез. Все эти граждане были направлены на дополнительное обследование.