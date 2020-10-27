Жителям Башкирии предлагают бесплатно пройти медосмотр

Жителям Башкирии предлагают бесплатно пройти медосмотр

Сегодня, 11:33ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Жителям Башкирии предлагают пройти медобследование «Здоровая республика — здоровый регион». Чтобы попасть на обследование совсем не обязательно записываться к врачу. Бригады специалистов принимают в порядке живой очереди.

Передвижные Центры здоровья продолжают свой путь. Так, с 26 по 30 октября врачи будут принимать в Чишминском районе. До 30 октября продлится акция в Дуванском районе. С 23 по 28 октября посетить врачей смогут жители Бураевского района. С 26 по 30 октября прием будет проходить в Давлекановском и Зианчуринском районах.

Известно, что обследование прошли уже около 30 тысяч жителей Башкирии. Благодаря медосмотру у некоторых пациентов удалось выявить болезни, о которых они сами не знали. Так, в 102 случаях возникло подозрение на злокачественное новообразование. У 134 человек выявили на сахарный диабет, еще у 33 пациентов туберкулез. Все эти граждане были направлены на дополнительное обследование.

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