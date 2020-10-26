Минздрав Башкирии назвал районы с наибольшим числом ковид-пациентов

В Уфе выявлено 28 пациентов с коронавирусом. В Белебеевском районе зарегистрировано 14 заболевших, в Стерлитамаке, Мелеузовском и Туймазинском районах — по шесть пациентов. Как сообщает Минздрав, в Нефтекамске Covid-19 выявлено пять случаев, в Октябрьском — четыре.